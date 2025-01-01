Врач в Перми обвинила беременных в «размножении за деньги» С медработником провели профилактическую беседу Поделиться Твитнуть

скриншот видео из группы "Добрянка life"

В пермской МСЧ №9 проведена разъяснительная беседа с врачом, которая допустила некорректные высказывания в адрес беременных пациенток. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Пермского края.

Как сообщается в группе ВКонтакте «Добрянка Life», сотрудница родильного отделения одной из больниц Перми оказалась в центре скандала в связи с распространившимся в сетях видео. На видео записан разговор пациентки с лечащим врачом: врач обвинила беременных женщин в том, что они «размножаются за деньги». Давая рекомендации по сдаче анализов, медработник отметила: «Может, вам захочется ещё раз размножиться. Что нет? За деньги-то вы сейчас вон как размножаетесь».

В Министерстве здравоохранения заявили, что врачу уже напомнили о необходимости соблюдать правила профессиональной медицинской этики и важности корректного общения с пациентами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.