Пробки в Перми вечером 10 ноября достигали 8 баллов

фото: ЦБДД Пермского края

В Перми вечером 10 ноября образовались 8-балльные пробки, сообщает городской департамент транспорта. Как информирует телеграм-канал «Пермский транспорт», сложные дорожные заторы привели к задержкам общественного транспорта более чем на 15 минут.

По данным «Яндекс.Карт», движение было затруднено в разных районах города. В частности, пробки наблюдались на ул. Уральской от ул. Разина до ул. Хрустальной, на ул. Чкалова от ул. Героев Хасана до Стахановского кольца, на ул. Попова и Комсомольском проспекте.

В настоящее время ситуация с автомобильным движением улучшилась, пробки в среднем по городу оцениваются в 4 балла.

