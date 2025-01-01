При поддержке властей бизнес Прикамья заключил контракты на сумму более 2,2 млрд рублей Механизм прямой гарантийной поддержки бизнеса действует в регионе с 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2025 года бизнес Пермского края заключил контракты на сумму более 2,2 млрд руб. при поддержке региональной власти, сообщили в региональном правительстве.

Достижения таких показателей удалось добиться благодаря предоставлению независимых (банковских) гарантий для бизнеса от региональной гарантийной организации — АО «Корпорация развития МСП Пермского края». С 2022 года в регионе действует механизм прямой гарантийной поддержки бизнеса на льготных условиях. Этот механизм помогает снизить издержки субъектов малого и среднего предпринимательства при обеспечении контрактов в закупочной деятельности.

Сегодня лишь два субъекта РФ активно применяют эту меру поддержки: Пермский край занимает первое место в этом рейтинге, а Астраханская область показала хороший результат, заключив контрактов на 557 млн руб.

Поддержка предпринимателей в Прикамье осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».





