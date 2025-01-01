Анастасия Селиверстова Пермский политех вошёл в рейтинг лучших вузов в сфере госуправления Университет стал единственным учебным заведением из Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский политехнический университет занял 25 место в рейтинге вузов в сфере государственного и муниципального управления и стал единственным учебным заведением Прикамья, вошедшим в данный список. Всего в рейтинг университетов вошло 40 учебных заведений из 20 городов России. Информация об этом появилась на официальном сайте рейтингового агентства RAEX.

Лидером списка стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, на втором месте оказался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», а на третьем — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.





Особенностью составленного списка стало обновление рейтинговой модели: методика разработки была дополнена двумя новыми показателями. При создании данного рейтинга не только были проанализированы данные о высшем образовании более чем 400 тыс. граждан, осуществляющих профессиональную деятельность, но и оценена успешность выступлений студентов на профильных студенческих состязаниях.





«Мы стремимся совершенствовать предметные рейтинги за счёт появления новых критериев оценки, учитывающих мнения профессиональных сообществ и работодателей», — отметил Дмитрий Гришанков, генеральный директор агентства RAEX.





Отметим, что в ПНИПУ подготовка специалистов по государственному и муниципальному управлению ведётся на кафедре «Государственное управление и история». На данный момент заведующей кафедры является Наталья Паздникова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.