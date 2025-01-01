Пермский пожарный стал финалистом экстремального телепроекта Поделиться Твитнуть

Матвей Ячный / фото: РЕН ТВ

Команда «Орлы» под руководством Марата Сутаева стала первым финалистом экстремального шоу «Победители», которое транслируется на канале РЕН ТВ. В эту команду из трёх человек вошёл и пожарный из Перми Матвей Ячный.

Участники проекта «Победители» — представители самых разных профессий: пожарные, полицейские, спасатели, бойцы спецназа, телохранители, водолазы, охранники и врачи. Их объединяет одно — ежедневная готовность к подвигу. Это шоу, созданное в жанре тактической игры, уже называют самым опасным в истории российского телевидения. Никаких декораций: полоса препятствий, разработанная для спецподразделений, спортивные и тактико-боевые задания, требующие скорости, силы и смекалки. Впервые на ТВ стрельба стала обязательной частью соревнований.

Проект состоит из семи программ и суперфинала. Каждая программа — это отборочный тур для новой группы участников. В финале команда-победитель получит крупный денежный приз — 3 млн руб. — и шанс побороться за суперприз.

