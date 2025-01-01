Прикамье признано лучшим регионом по реализации программы «Плавание для всех» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край стал победителем премии Rus Aquatics Awards, организованной Федерацией водных видов спорта. В ходе отбора, который продолжался несколько недель, региональные федерации представили своих кандидатов, а экспертная комиссия выбрала финалистов для премии 2025 года.

Напомним, ещё в феврале 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске федеральной программы «Плавание для всех». Программа будет действовать с 2024 по 2030 год и направлена на популяризацию плавания среди населения.

В список пилотных регионов вошли: Пермский край, Крым, Татарстан, Чеченская Республика, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, а также Архангельская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Московская, Ростовская и Свердловская области.

В этих регионах был дан социальный заказ на организацию занятий в бассейнах, а также проведена актуализация региональных программ обучения плаванию.

Основная цель программы — обеспечить доступ к обучению плаванию для всех детей и создать условия для занятий в дошкольных учреждениях, школах и общественных местах.

К 2030 году правительство планирует увеличить число людей, занимающихся плаванием регулярно, до 4 млн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.