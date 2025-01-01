Муниципальные услуги по земельным вопросам предоставляются в Перми почти вдвое быстрее Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В октябре 2025 года муниципальные услуги в сфере земельных отношений стали предоставляться быстрее, чем предусмотрено административными регламентами. Средний срок предоставления услуг сократился до 5-8 дней, что почти в два раза меньше установленных норм.

По данным городского департамента земельных отношений, наиболее оперативно оформлялись разрешения на использование земельных участков и размещение объектов. Также быстро утверждались схемы расположения участков на кадастровых планах и выдавались архивные копии. Эти услуги занимали в среднем 5 дней.

Предварительное согласование предоставления земельного участка было завершено за 8 дней вместо 14, как предусмотрено регламентом. Выдача земельных участков без торгов заняла 7 дней, хотя по нормативам этот процесс должен был занять 14 дней.

В департаменте отметили, что активно оптимизируют внутренние процессы, чтобы муниципальные услуги были максимально удобными для граждан и бизнеса. Электронное взаимодействие через портал «Госуслуги» показывает высокую эффективность, поэтому чиновники рекомендуют заявителям использовать этот формат.

