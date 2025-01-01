Стоимость чашки кофе в России подскочила на 36% Рост цен на кофейные зёрна на мировом рынке достиг рекордных показателей Поделиться Твитнуть

Аналитики Quick Resto зафиксировали самое значительное повышение цен на кофе в сфере общественного питания за последний год, вызванное рекордным ростом стоимости зерна на мировом рынке.

По данным сервиса автоматизации Quick Resto, средняя цена стандартной порции эспрессо объёмом 40-60 мл в российских кофейнях и ресторанах увеличилась на 36% по сравнению с концом октября 2024 года — с 108 до 147 руб. Это стало рекордным показателем за последние годы.

Наиболее популярные кофейные напитки на основе эспрессо тоже значительно подорожали. Средняя цена рафа объёмом 300 мл выросла на 18,5%, с 243 до 288 руб. Латте (300 мл) стал дороже на 18%, с 223 до 272 руб. Цена американо (300 мл) увеличилась на 17,5%, со 149 до 175 руб. Капучино (250-300 мл) подорожал на 17,3%, с 209 до 245 руб.

Хотя рост цен на кофейные зёрна на мировом рынке достиг рекордных показателей, в России он составил 42%, а молоко подорожало на 25% за год, сырьевой фактор играет лишь небольшую роль, так как доля зерна в себестоимости напитка составляет не более 11%, а молока — 9%.

Помимо этого, растущие операционные расходы также способствуют увеличению цен. За первое полугодие 2025 года зарплаты в сфере общественного питания выросли в среднем на 24%, а арендные ставки — на 6-18%. На фонд оплаты труда (ФОТ) приходится более пятой части всех издержек, а на аренду — до 12%.

В 2026 году также ожидается рост стоимости кофейных напитков, но он, скорее всего, будет постепенным и не таким резким. Цены будут расти в течение года, что поможет минимизировать негативные последствия для конечных потребителей, отметили эксперты.





