Работавший директором магазина уроженец Прикамья устроил резню в Екатеринбурге

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Директор магазина, напавший на своих коллег с ножом и убивший 51-летнюю кассира в Екатеринбурге, оказался родом из Чайковского в Пермском крае, сообщает perm.aif.ru.

Ярослав родился в 1998 году и вырос в Чайковском. После окончания местного индустриального колледжа он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сфере оптовой торговли, но через несколько лет закрыл бизнес.

По информации портала E1.RU, после переезда в Екатеринбург карьера Ярослава складывалась успешно: он начал с должности заместителя директора, а затем стал директором магазина. Однако коллеги замечали, что мужчина становится неадекватным под воздействием алкоголя.

В ночь на 10 ноября Ярослав был в гостях у 51-летней Ольги и её дочери, которые работали в его магазине. В квартире также находились ещё двое гостей: сотрудница магазина и мужчина. Кроме того, там был двухлетний ребёнок — внук Ольги.

Следственное управление области сообщило, что во время застолья между коллегами возникла ссора. В ходе конфликта Ярослав взял нож и нанёс Ольге смертельные ранения. Мужчина и женщина, которые также получили ножевые ранения, смогли сбежать. Напавший директор был задержан, и против него возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек.

