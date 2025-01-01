Глава Минприроды ДНР встретился с делегацией из Пермского края Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Министр природных ресурсов и экологии ДНР провёл рабочую встречу с представителями Пермского края. В состав делегации вошли Иван Любимов, начальник управления защиты и надзора Минприроды Пермского края, Олег Лавров, руководитель ГБУ Пермского края «Гослесхоз», и Олег Кошевой, руководитель ГКУ «Управление лесничествами Пермского края».

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в области охраны окружающей среды, природопользования и недропользования, обеспечения экологической безопасности, а также развития культурно-познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения, сообщили в министерстве.

Обе стороны выразили уверенность, что сотрудничество позволит значительно повысить эффективность реализации государственной политики по сохранению природных богатств и развитию экологической культуры.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Минприроды Пермского края и Минприроды ДНР было подписано 24 сентября 2024 года на Всероссийском форуме «Леса России».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.