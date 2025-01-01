Четыре пермских ресторана примут участие в фестивале «Пельменный гид» Голосование продлится до 30 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четыре пермских ресторана примут участие в фестивале мировых пельменей «Пельменный гид». В этом году к мероприятию присоединились 40 заведений из шести городов. Среди них пермские «Гриль-гараж», «Терруар», «Улитка» и «Хуторок на Пушкина». В течение трёх недель, с 11 по 30 ноября, в рамках фестиваля в реостранах-участниках будет представлено специальное пельменное меню. Об этом сообщили организаторы.

Так, в ресторане «Гриль-гараж» можно попробовать разноцветные пельмени с курицей, черные пельмени с мраморной говядиной, вареники с рыжиками и пельмени «Советская классика».

Ресторан «Хуторок на Пушкина» предлагает «ушки» с мясом и овощным соусом и «ушки» с рыбой и сырным соусом с икрой. В меню также есть «Пермские пельмени» со сметанно-горчичным соусом и «Пельмешкино ассорти» со сметаной и соусом сацибели.

В ресторане «Улитка» готовят пельмени с мясом улитки и креветками в сливочно-икорном соусе, зеленые пельмени со шпинатным тестом и лососем, палтусом, судаком и сметаной, а также пельмени из дичи с горчичным соусом и сметаной.

Шеф-повар ресторана «Терруар» предлагает гёдза с цыпленком и соусом «Нам Джим», пельмени с оленем и северной ягодой и черные пельмени с мраморной говядиной и соусом «Хреновая сметана».

Посетители заведений смогут проголосовать за участников на сайте организаторов фестиваля — екатеринбургского ресторана «Два Деда».

