Прокуратура обжалует решение суда о возмещении убытков владельцу пермского танкера Заявление об апелляции было зарегистрировано 7 ноября

Уральская транспортная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда, касающееся возмещения ущерба, нанесенного компании «Каматрансойл». Эта компания является владельцем затонувшего танкера «Волгонефть-212». Заявление об апелляции было зарегистрировано 7 ноября в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, что подтверждается информацией на сайте «Электронное правосудие». Детали апелляционной жалобы пока не разглашаются.

В октябре Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск компании «Каматрансойл» против торгово-чартерного фрахтователя «Кама шиппинг». «Каматрансойл» требовала компенсацию в размере 200 млн рублей за убытки, возникшие после крушения судна. Танкер был передан «Кама шиппинг» без экипажа 8 февраля 2016 года для перевозки нефтепродуктов. Точная сумма компенсации, присужденная судом, не раскрывается, так как заседание прошло в закрытом режиме по просьбе ответчика.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» столкнулись 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате аварии в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

