Начальница хозотдела «РЖД-Медицина» в Перми оспорила незаконное увольнение По решению суда женщине выплатят средний доход за время прогулов и компенсацию

Сергей Глорио

Начальница хозяйственного отдела «КБ «РЖД-Медицина» добилась восстановления на работе и отмены дисциплинарных взысканий после невыполнения своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба трудовой инспекции Пермского края.

Суд установил, что в мае 2025 года ей сделали замечание из-за печати бумаги с персональными данными. Вскоре у начальницы не нашлось ключей при пожарной тревоге, женщине сделали выговор. В июне сотрудницу уволили — последним нарушением стала неисправность вентиляции, которую не устранили.





Дзержинский районный суд Перми счёл приказы работодателя незаконными и не согласился с тем, что женщина распространяла персональные данные. В трудовом договоре также не прописана ответственность женщины за пожарную безопасность, при этом она занималась ремонтом системы вентиляции. Суд также признал приказ об увольнении незаконным, женщина вернулась на работу. С работодателя взыщут средний доход за период вынужденных прогулов и компенсацию свыше 450 тыс. руб.

