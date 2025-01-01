На СВО погиб прихожанин из Богоявленского монастыря в Перми Мужчина был убит в начале ноября Поделиться Твитнуть

Фото: Богоявленский мужской монастырь

Представители Богоявленского мужского монастыря (Верхняя Курья) сообщили, что во время российской спецоперации 5 ноября погиб их прихожанин Дионисий.

Перед выходом на боевое задание мужчина попросил оказать содействие подразделению, где он воевал, гуманитарной помощью.

В этот день в подразделение доставили 25 коробок гуманитарного груза, однако миссия осталась незавершенной. Сейчас участникам СВО нужны диски по металлу, карематы, спальные мешки, а также пневмоинструмент.

В связи с этим монастырь объявил сбор средств для подразделения, в котором служил Дионисий, для покупки оставшегося из перечня необходимого.

