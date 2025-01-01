Анастасия Селиверстова В Ботаническом саду Пермского госуниверситета замерзают растения Для сохранения коллекции пришлось устанавливать тепловые пушки Поделиться Твитнуть

фото со страницы ВКонтакте Ботсада ПГНИУ

В Ботаническом саду ПГНИУ замерзают растения. Температура в тропической оранжерее составляет +15...+17° C, хотя должна быть минимум +22°. Об этом порталу 59.ru сообщил Сергей Шумихин, директор Ботсада университета.

Для поддержания минимально допустимой температуры сотрудники поставили тепловые пушки. Их разместили в пяти помещениях, но этого недостаточно. В тропической оранжерее пушки удалось поставить лишь с одной стороны из-за расположения розеток.

«Для тропиков +15° — это уже критическая температура, потому что в норме должно быть +22-24°!» — сообщил Сергей Шумихин. Создаваемый с одной стороны тёплый воздух впоследствии перемешивается и распределяется равномерно, но, по словам директора сада, если температура на улице опустится ниже -20°, то спасти редкие растения уже не удастся.

Причиной проблем стал теплообменник, ему уже 18 лет. Устройство давно требует ремонта или замены, при изменении температуры он уже не может выполнять свои функции и начинает сильно течь. В теплообменник поступает вода температурой примерно +80°, но в сеть оранжереи она приходит уже с температурой +40...+45°.

За комментариями «Новый компаньон» обратился в пресс-службу ПГНИУ. Там ситуацию пообещали прокомментировать позже.

