Анастасия Селиверстова
В Ботаническом саду Пермского госуниверситета замерзают растения
Для сохранения коллекции пришлось устанавливать тепловые пушки
В Ботаническом саду ПГНИУ замерзают растения. Температура в тропической оранжерее составляет +15...+17° C, хотя должна быть минимум +22°. Об этом порталу 59.ru сообщил Сергей Шумихин, директор Ботсада университета.
Для поддержания минимально допустимой температуры сотрудники поставили тепловые пушки. Их разместили в пяти помещениях, но этого недостаточно. В тропической оранжерее пушки удалось поставить лишь с одной стороны из-за расположения розеток.
«Для тропиков +15° — это уже критическая температура, потому что в норме должно быть +22-24°!» — сообщил Сергей Шумихин. Создаваемый с одной стороны тёплый воздух впоследствии перемешивается и распределяется равномерно, но, по словам директора сада, если температура на улице опустится ниже -20°, то спасти редкие растения уже не удастся.
Причиной проблем стал теплообменник, ему уже 18 лет. Устройство давно требует ремонта или замены, при изменении температуры он уже не может выполнять свои функции и начинает сильно течь. В теплообменник поступает вода температурой примерно +80°, но в сеть оранжереи она приходит уже с температурой +40...+45°.
За комментариями «Новый компаньон» обратился в пресс-службу ПГНИУ. Там ситуацию пообещали прокомментировать позже.
