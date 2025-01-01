«Локомотив» вызвал к себе нападающего из пермского «Молота» Илья Николаев в этом сезоне провёл пять матчей за пермяков Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Ярославский ХК «Локомотив» вызвал в основу 24-летнего Илью Николаева из пермского хоккейного клуба «Молот». В этом сезоне форвард отыграл шесть матчей в рамках КХЛ и пять за «Молот» в ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Илья Николаев вызван в расположение ярославского «Локомотива». В текущем сезоне 24-летний форвард провел шесть матчей в рамках КХЛ, а также пять матчей за «Молот» во Всероссийской хоккейной лиге», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Молот».





Илья Николаев является воспитанником ярославской хоккейной школы. В 2019 году стал обладателем Кубка Харламова, серебряным призёром Юниорского чемпионата мира. В 2025 году получил Кубок Гагарина. На сайте пермского клуба указано, что Илья Николаев в рамках игр за «Молот» не забросил шайб в ворота соперника, не выполнил ни одной передачи и заработал две штрафные минуты.

