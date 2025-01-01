В Прикамье заработала «горячая» линия по вакцинации против клещевого энцефалита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 10 по 14 ноября Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю запускает «горячую» линию, на которой можно получить консультации по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита.

Эксперты будут доступны для звонков с 9:30 до 17:30. Связаться с ними можно по следующим номерам:

— Отдел эпидемиологического надзора Центрального аппарата в Перми — 8 (342) 239-34-35 (доб. 5)

— Восточный территориальный отдел, Чусовой — 8 (34-256) 5-47-60

— Западный территориальный отдел, Пермь — 8 (342) 284-07-29

— Коми-Пермяцкий территориальный отдел, Кудымкар — 8 (34-260) 4-53-43 (доб. 3)

— Северный территориальный отдел, Соликамск — 8 (34-253) 4-23-80 (доб. 3)

— Центральный территориальный отдел, Пермь — 8 (342) 229-75-70

— Южный территориальный отдел, Чайковский — 8 (34-241) 4-55-33 (доб. 1802).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.