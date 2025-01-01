В Перми за неделю в ДТП пострадали 23 человека Среди них было трое детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 3 по 9 ноября в Перми зафиксировано 21 ДТП, которое повлекло за собой увечья различной степени тяжести у 23 человек, включая трёх детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Всего за минувшую неделю инспекторы дорожной полиции выявили 1287 нарушений ПДД. За этот период 49 водителей управляли транспортными средствами, имея признаки опьянения. Подтверждено состояние алкогольного опьянения у 21 человека, 22 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, ещё шесть человек повторно сели за руль в состоянии опьянения.

Также были выявлены 39 случаев управления автомобилями без прав. Зафиксировано четыре нарушения, связанные с пересечением встречной полосы движения. Правила перевозки детей нарушались 25 раз. В 96 случаях водители не уступили дорогу пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД 78 раз.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям Перми с настоятельным призывом соблюдать Правила дорожного движения, проявлять заботу о собственной безопасности и безопасности окружающих на дорогах.

