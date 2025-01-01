Фестиваль «Идентичность» в Перми посвятят интерьеру и экстерьеру Он пройдёт 15 ноября в Театре-Театре Поделиться Твитнуть

В субботу, 15 ноября, в Перми состоится фестиваль авторов «Идентичность» (18+). Он будет проходить в краевом центре уже второй раз. В этом году главная тема посвящена интерьеру и экстерьеру.

«Это не занудная конференция для спецов и профи, это живая тусовка, где более 30 спикеров со всей страны из разных сфер от брендинга и графического дизайна, до ИИ и общепита поделятся своим опытом», — пишет телеграм-канал mmm.perm.

По словам организаторов, днём пройдут лекции, панельные дискуссии и разборы кейсов на трёх сценах Театра-Театра, а также дизайн-выставка.

Кроме того, в программе мероприятия 17 живых музыкальных выступлений и пермская электроника: Меланхолия 1, Vosmoy, Hopelake, KIKOK и другие коллективы.

Фестиваль состоится 15 ноября в Театре-Театре (ул. Ленина, 53) с 12:00 до 03:00.

