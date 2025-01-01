Фестиваль «Идентичность» в Перми посвятят интерьеру и экстерьеру
Он пройдёт 15 ноября в Театре-Театре
В субботу, 15 ноября, в Перми состоится фестиваль авторов «Идентичность» (18+). Он будет проходить в краевом центре уже второй раз. В этом году главная тема посвящена интерьеру и экстерьеру.
«Это не занудная конференция для спецов и профи, это живая тусовка, где более 30 спикеров со всей страны из разных сфер от брендинга и графического дизайна, до ИИ и общепита поделятся своим опытом», — пишет телеграм-канал mmm.perm.
По словам организаторов, днём пройдут лекции, панельные дискуссии и разборы кейсов на трёх сценах Театра-Театра, а также дизайн-выставка.
Кроме того, в программе мероприятия 17 живых музыкальных выступлений и пермская электроника: Меланхолия 1, Vosmoy, Hopelake, KIKOK и другие коллективы.
Фестиваль состоится 15 ноября в Театре-Театре (ул. Ленина, 53) с 12:00 до 03:00.
