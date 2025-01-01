Из-за резкого торможения трамвая пермячка получила черепно-мозговую травму Прокурор добился компенсации для пострадавшей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по жалобе местной жительницы, которая сообщила о нарушении своих прав, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки было установлено, что пожилая женщина получила травмы в результате ДТП с участием трамвая. Травмы, полученные при падении в салоне, потребовали медицинского вмешательства. Позднее у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По факту аварии сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Перми провели административное расследование. Экспертиза установила, что экстренная остановка трамвая произошла из-за технической неисправности транспортного средства.

Прокурор направил в суд иск о взыскании морального вреда в пользу пострадавшей. Суд удовлетворил иск, и с МУП «Пермгорэлектротранс» была взыскана денежная компенсация в пользу пенсионерки.

