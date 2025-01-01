В Перми вручили удостоверения новым федеральным судьям
В Пермском краевом суде прошла церемония вручения удостоверений новым федеральным судьям. Указ о их назначении подписал президент РФ Владимир Путин 6 октября 2025 года.
Удостоверения получили судья Свердловского районного суда Перми Оксана Бояршинова, судья Березниковского городского суда Пермского края Ульяна Меркушева и судья Соликамского городского суда Пермского края Ольга Басалгина.
Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников поздравил судей, подчеркнув важность справедливости, беспристрастности и внимательного отношения к людям в их работе.
Глава краевого суда Александр Суханкин также обратился к новоиспечённым судьям, пожелав им крепкого здоровья и успехов в отправлении правосудия.
«В добрый путь! Добро пожаловать в коллектив федеральных судей Пермского края!» — сказал он.
