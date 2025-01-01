В Перми за октябрь ликвидировали 55 незаконных торговых объектов Наибольшее количество НТО было ликвидировано в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

В октябре в Перми демонтировали 55 незаконно установленных торговых объектов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Наибольшее количество НТО было ликвидировано в Свердловском районе — 21 объект. На муниципальной территории убрали четыре лотка для уличной торговли, четыре павильона и один киоск, в то время как на частных территориях демонтировали девять киосков, два павильона и одну палатку.

В Индустриальном и Ленинском районах снесли по восемь НТО. В Индустриальном районе с муниципальной территории убрали три лотка для уличной торговли и один киоск, а на частных участках — три павильона и один вендинговый аппарат. В Ленинском районе на муниципальных территориях демонтировали один лоток для уличной торговли, а на частных — три лотка, три павильона и одну палатку.

В Орджоникидзевском и Дзержинском районах было ликвидировано по пять НТО. В Орджоникидзевском районе с муниципальной территории убрали один лоток для уличной торговли, на частных участках — один киоск, два павильона и один шиномонтаж. В Дзержинском районе на муниципальной территории демонтировали один павильон, а на частной — два павильона, один шиномонтаж и одну автолавку.

В Мотовилихинском и Кировском районах демонтировали по три НТО. В Мотовилихинском районе с муниципальной территории убрали две палатки и один лоток для уличной торговли. В Кировском районе на частных территориях демонтировали один киоск и две палатки.

В п. Новые Ляды ликвидировали два НТО, все на частных территориях, и убрали два павильона.

