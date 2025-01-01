Глава СКР ждёт доклад по уголовному делу об аварийной дороге в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В комментариях под аккаунтом Приёмной председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина ВКонтакте появилось обращение, касающееся недовольства расследованием обстоятельств, связанных с дорожной инфраструктурой в Чайковском городском округе Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Уже несколько лет участок автодороги между д. Опары и с. Вассята протяжённостью более 20 км находится в аварийном состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, поверхность дороги усеяна ямами и колеями, а при выпадении осадков грунтовое полотно размывается, что затрудняет проезд транспортных средств, включая школьный автобус.

Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, но их жалобы не привели к желаемому результату, и меры по восстановлению прав граждан до сих пор не приняты. Ранее эта ситуация получила освещение в средствах массовой информации, и Александр Бастрыкин взял её под контроль.

СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову подготовить доклад о ходе и результатах расследования этого уголовного дела. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

