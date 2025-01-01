Просветитель из Прикамья вошла в шорт-лист «Знание.Премия-2025» В номинации «Юный просветитель» отмечена Алена Варлашова из пермской школы № 93 Поделиться Твитнуть

фото общества "Знание"

Общество «Знание» объявило шорт-лист главной просветительской награды России. В него вошли 112 заявок в 15 номинациях, среди которых 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании. Номинанты представят свои достижения Почётному жюри в Москве в ноябре.

В номинации «Юный просветитель» отмечена Алена Варлашова из пермской школы № 93 «Фотоника». Она является автором 15 изобретений в области биотехнологий. На открытом уроке «Разговор о важном» Алена представила президенту России свой проект по разработке бактерий, способных разлагать нефтяные загрязнения. Помимо лекций и экологических игр, она также создает видеоролики для социальных сетей, участвует в форумах и технопарках. За 2024 год Алена приняла участие в 42 просветительских мероприятиях, попала в документальный фильм «Эврика», и её видеоролики набрали более 10 тыс. просмотров. Среди её изобретений — установка для вертикального выращивания растений «Зеленая матрёшка», экологичные шумопоглощающие обои из вторсырья и отвертка-индикатор радиочастотного излучения. Также она стала победительницей Национальной технологической олимпиады-2024 и заняла призовое место на Международной выставке юных изобретателей IEYI-2024 в Тайване.

Отбор номинантов проводился среди 18 730 конкурсантов. Оценку заявок осуществлял Экспертный совет, состоящий из более 300 специалистов из всех регионов России. В ноябре номинанты презентуют свою просветительскую деятельность Почётному жюри, в состав которого войдут известные деятели различных сфер. Жюри выберет лауреатов в 16 номинациях.

Соискатели «Знание.Премия» из разных регионов страны могут претендовать на специальные региональные награды. Эксперты определят лучшего просветителя и самый значимый просветительский проект года в каждом субъекте Российской Федерации.

«Знание.Премия» является главной просветительской наградой страны, учрежденной Российским обществом «Знание» в 2021 году. Участники прошлых лет встречались с президентом России, выступали на значимых просветительских площадках, таких как ПМЭФ, ВЭФ, Выставка «Россия», марафоны "Знание.Первые" и "Знание.Наука", а также становились послами Российского общества «Знание» за границей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.