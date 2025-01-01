Во время пожара в Перми мальчик вынес из огня младшего брата Происшествие случилось на улице Гайвинской Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, 9 ноября в жилом доме на ул. Гайвинской вспыхнул пожар, который едва не обернулся трагедией для жильцов.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 17:40 минут. К месту вызова выехали 29 огнеборцев и семь единиц спецтехники.

По прибытии на место пожарные установили, что горит жилой дом с надворными постройками. Во время происшествия мальчик спас своего младшего брата: он вынес его из дома через дверной проём.

До прибытия огнеборцев самостоятельно вышли на улицу два человека.

На пожаре никто не погиб и не пострадал. Площадь возгорания составила 104 кв. м.

Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства и причину пожара.

