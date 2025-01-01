Скончался почётный член Пермского землячества генерал Алексей Субботин Его похоронят 10 ноября на Воинском кладбище в Мытищах Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ЗАТО "Звёздный"

В субботу, 8 ноября, скончался генерал-лейтенант Алексей Субботин, командир 52-й ракетной Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды дивизии (с 1993 по 1999 год), почётный житель ЗАТО Звёздный.

Личный вклад Алексея Гавриловича в развитие Звёздного, укрепление системы военно-патриотического воспитания трудно переоценить, сообщили в муниципалитете.

До последних дней Алексей Субботин продолжал эту миссию уже в составе Пермского землячества.

4 февраля 2026 года Алексею Гавриловичу исполнилось бы 75 лет.

В ЗАТО Звёздный и Пермском землячестве выразили соболезнования родным и близким Алексея Субботина.

Генерала похоронят 10 ноября на Воинском кладбище в Мытищах.

