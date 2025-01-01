Пермские кадеты прошли торжественным маршем на Параде Памяти в Самаре Регион представили воспитанники Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф.В. Кузьмина Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В пятницу, 7 ноября, в день исторического парада 1941 года, состоялся юбилейный, XV Парад Памяти. Главная тема в этом году — «Герой спорта на войне».

По центральной площади Самары торжественным маршем прошли около 125 парадных расчётов — свыше 7,5 тыс. человек из 16 регионов России. Право встать в общероссийский строй в Самаре от Прикамья получили воспитанники Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Федора Васильевича Кузьмина.

Помимо конкурса строя, для воспитанников училища была организована обширная культурная и патриотическая программа. Они посетили знаменитый бункер Сталина, храмы, библиотеки и выставки.

Вячеслав Григорьев, сенатор Российской Федерации, первый заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия»:

— Главное в «Параде Памяти» — это не только строевая подготовка, но и патриотическое воспитание, глубокое понимание истории нашего государства. Наши кадеты из Пермского края всегда успешно выступают, нередко занимая призовые места. Но содержание «Парада Памяти» гораздо шире — это углубление знаний о героическом прошлом нашей страны, ощущение единства с Россией и продолжение славных военных традиций. Участники парада — достойные последователи дела героев Великой Отечественной войны. Именно связь поколений, любовь к Родине и безоговорочная готовность защищать её в любой момент — вот что олицетворяет собой участие в «Параде Памяти».

Отметим, что отбором участников и организацией поездки победителей регионального этапа в Самару занимается партия «Единая Россия» в рамках регионального проекта «Дети Отечества». Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание — важные направления народной программы партии.

В этом году поездка состоялась в рамках проекта «Смотр строя — Парад Памяти» — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края и при поддержке администрации губернатора Пермского края.

