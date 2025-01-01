В Прикамье ушёл из жизни 45-летний глава управления ЖКХ Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Чердынского округа

В администрации Чердынского муниципального округа сообщили о скоропостижной кончине в возрасте 45 лет Дмитрия Дементьева. С 17 августа 2024 года он исполнял обязанности начальника Муниципального бюджетного учреждения «Городское жилищно-коммунальное хозяйство».

Дмитрий Дементьев родился 28 апреля 1980 года в Соликамске. В 2000-м он окончил Соликамский автомобильно-дорожный колледж по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Трудовую деятельность начал в ООО «Лесстром».

На работу в муниципальную службу поступил в марте 2021 года, начав с должности и.о. директора МБУ «Рябининское». В апреле того же года перешёл в МБУ «Городское жилищно-коммунальное хозяйство» на должность мастера, а с июня 2024 года работал специалистом по управлению эксплуатацией жилищного фонда.

Коллеги характеризуют Дмитрия Александровича как энергичного, инициативного и предприимчивого человека, который всегда находил решения для самых сложных задач и умел выходить из трудных ситуаций. Его уважали за профессионализм и надежность, он был верным другом и надёжным товарищем.

Коллектив администрации Чердынского округа выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Дементьева.

