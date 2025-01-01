Более трети жителей Перми недовольны выбранной профессией Чаще это касается охранников, курьеров и продавцов Поделиться Твитнуть

По данным SuperJob, 42% жителей Перми утверждают, что, если бы могли заново выбрать карьеру, они бы остановились на той же профессии. При этом 35% предпочли бы сменить сферу деятельности.

Среди мужчин доля тех, кто доволен своим выбором, немного выше, чем среди женщин. Так, 44% мужчин удовлетворены своей профессией, тогда как среди женщин этот показатель составляет 40%.

Люди с высшим образованием чаще готовы повторить свой профессиональный выбор (47%), чем те, у кого есть только среднее профессиональное (40%).

Наименьший уровень уверенности в своем выборе демонстрируют молодые люди до 35 лет — лишь 40% из них довольны своей профессией. В возрастной группе 35-45 лет этот показатель составляет 42%, а среди респондентов старше 45 лет — уже 45%.

Наибольшую удовлетворенность своим выбором демонстрируют те, кто зарабатывает более 100 тыс. руб. в месяц — 59%.

Среди представителей различных профессиональных групп больше всего довольны своим выбором врачи (61%), программисты (60%) и медицинские сестры (57%). Высокие результаты также у водителей (56%) и HR-менеджеров (54%). Наименьшая доля удовлетворенных среди тех, чьи профессии характеризуются высокой текучестью кадров: охранники (29%), курьеры (31%) и продавцы (36%).

