На первичном рынке недвижимости в Перми зафиксировано снижение активности Количество лотов в сделках уменьшилось на 10,4%

Виктор Михалев

В bnMAP.pro изучили рынок новостроек в 17 крупнейших городах России. Исследование охватило квартиры и апартаменты всех типов и классов. Практически во всех городах зафиксировано снижение активности. Количество лотов в сделках уменьшилось во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода. В Перми, например, падение составило 10,4%. Наименьшее падение произошло в Казани (-4,7%), а наибольшее — в Красноярске (-37,1%).

Суммарная площадь лотов, участвующих в сделках, выросла в Нижнем Новгороде (+4,5%), Казани (+4,5%) и Перми (+2,8%). Самое значительное падение отмечено в Самаре (-38,2%).

Средняя цена квадратного метра увеличилась во всех городах-миллионниках. Лидерами роста стали Челябинск (+19,7%) и Омск (+17,1%). В Перми рост составил 13,8%.

Средний бюджет покупки тоже увеличился. В целом по всем мегаполисам — на 8,6%. В Перми рост составил 12,1%.

