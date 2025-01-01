На СВО погибли стрелок и гранатомётчик из Пермского края Поделиться Твитнуть

Стрелок Михаил Левин и гранатомётчик Леонид Селиванов из Очёрского округа Пермского края погибли в ходе специальной военной операции, сообщила администрация муниципалитета.

Михаил Левин родился в Очёре 2 октября 1976 года. После школы поступил в Пермский кооперативный техникум на специальность товароведа. Впоследствии работал на молочном заводе и в цехе металлоконструкций Очерского машиностроительного завода.

В феврале 2025-го Михаил Левин заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. 3 февраля того же года он погиб, выполняя воинский долг.

Леонид Селиванов родился 27 января 1994 года в д. Макарова Гора. После школы получил специальность электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования II разряда в Строгановском колледже. Работал электромонтёром и токарем на Очерском машиностроительном заводе, а также оператором линии в ООО «Очёрский завод напитков».

В 2018 году Леонид Селиванов создал семью и стал отцом. Мужчина заключил контракт с минобороны, чтобы принять участие в СВО. 3 июня 2025 года погиб, выполняя боевую задачу.

Церемония прощания с погибшими бойцами пройдёт 11 ноября в Центральном доме культуры в Очёре. Начало в 11:00.

