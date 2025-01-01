В Прикамье простятся с погибшим на СВО подполковником Сергеем Бандурой Поделиться Твитнуть

Как сообщили в администрации ЗАТО «Звёздный», 19 октября, выполняя боевое задание, погиб подполковник Сергей Владимирович Бандура. Прощание с военнослужащим состоится 10 ноября.

Сергей Бандура родился 5 мая 1972 года. В информации властей сказано, что за время службы он проявил себя как преданный своему делу офицер, заслужив глубокое уважение и доверие как от командования, так и от сослуживцев. Его отличали высокий профессионализм, честь, бескорыстие и готовность всегда прийти на помощь товарищам.

Церемония прощания с погибшим офицером начнётся в 11:00 во Дворце культуры ЗАТО Звездный. Администрация закрытого административно-территориального образования выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.

