СМЗ выделил 15 млн рублей на подготовку стройплощадки в Пермском крае Итоги аукциона будут подведены 27 ноября

Константин Долгановский

ОАО «Соликамский магниевый завод» провело аукцион для поиска подрядчика, который займётся подготовкой площадки под строительство комплекса по разделению редкоземельных элементов. Начальная стоимость контракта составляет 15 млн руб., информация о тендере размещена на портале госзакупок. Об этом пишет «Рифей».

Подрядчик должен выполнить работы по расчистке территории от деревьев и кустарников, демонтажу объектов незавершённого строительства, а также утилизации строительного мусора. В перечень работ входят спиливание и вывоз древесины, разборка железобетонных и металлических конструкций, демонтаж асфальта и старой железнодорожной ветки, а также планировка площадки.

Место проведения работ — город Соликамск, ул. Правды, 9. Заявки для участия в аукционе принимаются до 10 ноября. Итоги будут подведены 27 ноября.

