Елена Бардукова На праздничную подсветку фасадов в Перми готовы потратить более 217,2 млн рублей Речь идёт о 15 зданиях на трёх улицах города

Администрация Перми

Объявлен аукцион на выполнение работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий по улицам Ленина, Сибирской и Красновишерской в Перми. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта превышает 217,2 млн руб. В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы по архитектурной подсветке зданий по адресам ул. Ленина, 65, 69, 81, 83, 84, 85, 86, 87, ул. Сибирская, 10, 14, 21, 63 и ул. Красновишерская, 35, 37 и 39.

В числе требований к пусконаладочным работам указана разработка не менее 14 сценариев для таких праздников, как Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России и День города, День молодёжи, День государственного флага РФ, День знаний, День народного единства, День матери, День конституции РФ, а также повседневный сценарий.

Заявки принимаются до 24 ноября текущего года, работы должны быть начаты 15 декабря 2025 года, завершиться — 25 июня 2026 года.

