Елена Бардукова В Перми продаётся носовая часть самолёта Ил-76К Стоимость объекта составляет 875 тысяч рублей

На платформе «Авито» в Перми на продажу выставлена носовая часть сoвeтскогo вoeннo-тpанспортнoгo cамoлёта Ил-76K с боpтoвым нoмером СССР-86638 с оригинaльной мapкирoвкой Аэрoфлота.

Как указано в объявлении, это редкая модификация самолёта Ил-76, которая была переоборудована под подготовку космонавтов, и было построено всего три таких воздушных судна. Непосредственно этот борт, согласно информации продавца, принимал участие в испытаниях и учебных полётах, в том числе в интересах Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.

Длина кабины составляет 13,2 м, ширина — 4,8 м, высота — 4,2 м, вес — примерно 6 т. Снаружи сохранилась оригинальная ливрея Аэрофлота, внутри — металлический каркас и часть внутренних перекрытий, но нет приборов и сидений.

В объявлении говорится также, что объект можно использовать для создания выставок, оформления фото- и киностудий, музеях и интерактивных зонах. Его стоимость составляет 875 тыс. руб.

