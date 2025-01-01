В Перми подведены итоги Чемпионата и Первенства России по программированию БАС Соревнования проходили в течение трёх дней Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской краевой Федерации спортивного программирования

С 7 по 9 ноября на площадке технопарка Morion Digital в Перми проходили финальные соревнования Чемпионата и Первенства России по программированию беспилотных авиационных систем (БАС). За звание лучших состязались 20 спортсменов из 12 регионов России.

Половина из них принимала участие в Первенстве (юниоры 14-18 лет), ещё 10 программистов — в Чемпионате (в возрасте от 18 лет). В финале участники писали код для беспилотного летательного аппарата с использованием отечественного инженерного симулятора Geoscan.

В Чемпионате первое место заняла Екатерина Кочеткова из Санкт-Петербурга, второе и третье места — Никита Поздняков и Артём Григорьев из Владимирской области соответственно. Екатерина Кочеткова также выполнила норматив мастера спорта, сообщает пресс-служба Пермской краевой Федерации спортивного программирования.

В Первенстве победителем стал Григорий Ушаков из Санкт-Петербурга, «серебро» завоевал Евгений Назаров из Московской области, «бронзу» — Матвей Матвиенко из Белгородской области.

Награды победителям вручили заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития и туризма Алексей Черников, заместитель министра физической культуры и спорта Прикамья Андрей Ипатов и исполнительный директор Пермской краевой Федерации спортивного программирования Евгений Хрычкин. Призовой фонд мероприятия составил 300 тыс. руб.

Добавим также, что кульминационным событием финала стала открытая программа. Она состоялась 9 ноября и объединила отраслевых экспертов, учащихся и всех интересующихся технологиями. В заключительный день состоялась пленарная дискуссия «Автономные БАС: от спорта к реальной экономике» и для посетителей и участников работала выставка инновационных решений от партнёров.

«Уровень спортсменов стремительно растёт, и мы целенаправленно выращиваем будущих «супер-программистов». Наша цель — переход от оператора дрона, ограниченного человеческим фактором, к программисту автономных систем, способных решать задачи без прямого управления. Мы открыты для партнёрства с бизнесом и государством, чтобы решать на соревнованиях реальные практические задачи», — отметил Евгений Хрычкин.

Добавим, что организаторами Чемпионата и Первенства России по программированию БАС выступили правительство Пермского края и Федерация спортивного программирования.

