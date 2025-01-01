В Соликамске в Пермском крае обрушились перекрытия в жилом доме Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Александра Русанова, t.me/aarusanov59

В многоквартирном жилом доме на ул. Володарского, 23 в Соликамске в одной из квартир обрушились перекрытия. Из открытых источников известно, что в результате происшествия никто не пострадал. В своём телеграм-канале глава администрации Соликамского округа Александр Русанов сообщил, что жильцы временно разместились у родственников.

Он уточнил также, что дом не является ветхим и аварийным. Комиссионное исследование кровли состоится в понедельник, 10 ноября, с привлечением специалистов МБУ «Управление по ремонту, строительству и инфраструктуре». Решение об объёмах работ по ремонту перекрытий и крыши дома будет принято по результатам исследования.

«Это будет зависеть от состояния перекрытий и кровли всего дома. Далее будут определены сроки выполнения работ с целью обеспечения безопасного проживания граждан», — написал Александр Русанов.

По данным сервиса «Домклик», по адресу ул. Володарского, 23 в Соликамске располагается двухэтажный жилой дом 1954 года постройки с тремя подъездами.

