На трассе Пермь-Екатеринбург снято ограничение движения Мера действовала с 10:00 9 ноября Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Снято введённое утром воскресенья, 9 ноября, временное ограничение движения всех видов транспорта на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург на участке км 160+046 — км 352+424 на территории Свердловской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Необходимость меры была связана с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями — снег, мокрый снег, зимняя скользкость. В ведомстве сообщали, что она будет действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние и наступления благоприятной погоды.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях водителям рекомендуется избегать резких манёвров и торможений, соблюдать скорость и дистанцию.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.