Жителям Прикамья предлагают принять участие в налоговом диктанте Он продлится до 20 ноября

фото: freepik

freepik.com

До 20 ноября проходит IV Всероссийский налоговый диктант «Наши налоги — достойное будущее детей», в котором могут принять участие все желающие.

В пресс-службе УФНС России по Пермскому краю рассказали, что основными темами диктанта являются электронные сервисы ФНС России, виды налогов для физических лиц, налоговые льготы и вычеты, специальные налоговые режимы, права и обязанности налогоплательщиков, а также праздничный трек к 35-летию ФНС России.

Диктант проходит в онлайн-формате на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и включает три раздела. Базовый предполагает ответы на 10 вопросов на общие знания в налоговой сфере, продвинутый включает 25 вопросов с углублением в тему, в юбилейный раздел входят 20 вопросов к юбилею ФНС России. На прохождение базового и юбилейного разделов участникам даётся по 30 минут, продвинутого — 60 минут.

Итоги акции будут подведены в День работника налоговых органов Российской Федерации 21 ноября 2025 года.

