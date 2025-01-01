На трассе Пермь-Екатеринбург ограничено движение всех видов транспорта Ограничение действует на участках в Свердловской области Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю информирует о введении временного ограничения движения всех видов транспорта на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург.

В ведомстве сообщили, что ограничение действует с 10:00 воскресенья, 9 ноября на участке км 160+046 — км 352+424 на территории Свердловской области. Мера связана с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями — снег, мокрый снег, зимняя скользкость — и будет действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние и наступления благоприятной погоды.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует выбирать пути объезда участков с ограниченным движением, передвигаться с учётом состояния дорожного покрытия и соблюдать правила дорожного движения: избегать резких манёвров и торможений, соблюдать скорость и дистанцию.

