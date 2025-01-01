В реестр иноагентов внесена политолог из Перми Маргарита Завадская работает в Финском институте международных отношений Поделиться Твитнуть

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов пермского политолога Маргариту Завадскую. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В Минюсте РФ поясняют, что Маргарита Завадская* принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Кроме того, она распространяла недостоверную информацию и сотрудничает с иноагентами и нежелательными организациями, проживает за пределами страны.

По данным «Коммерсант-Прикамье», Маргарита Завадская закончила Пермский государственный университет, защитила диссертацию в Европейском университетском институте (Италия), в настоящее время является старшей научной сотрудницей Финского института международных отношений.

* Внесена в реестр иностранных агентов

