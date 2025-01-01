В пермской школе «Мастерград» сменился директор
Оксана Казакова уволилась по собственному желанию
Директор пермской школы «Мастерград» Оксана Казакова, возглавлявшая образовательное учреждение с 2017 года, покинула свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.
Исполнять обязанности руководителя будет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Яковлева.
Оксана Казакова возглавляет НКО «Фонд поддержки талантливой молодёжи «Золотой резерв», в 2022 году стала победителям регионального конкурса «Учитель года».
В 2025 году в школе «Мастерград» была запущена акция — детям было предложено сдать вейпы в обмен на «пятёрку» по физкультуре. Фотографии с мероприятия стали вирусными в Сети и вызвали активные обсуждения. Организованную школой акцию поддержали в Государственной думе РФ.
