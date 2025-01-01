Пермский «Молот» победил «Ростов» с разгромным счётом Домашний матч завершился 5:0 в пользу пермяков Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

Хоккейный клуб «Молот» на льду одноимённого дворца спорта в Перми 8 ноября встретился с командой «Ростов».

На протяжении всего матча «Молот» уверенно лидировал. В первом периоде гол забил Илья Роговский, и на перерыв команды ушли со счётом 1:0 в пользу «Молота». Во втором периоде Ярослав Лабуткин удвоил преимущество пермяков. Настоящий разгром «Молот» устроил в третьем периоде: голы забили Владимир Михасёнок, Максим Кицын и Дмитрий Ябелов.

10 ноября «Молоту» предстоит встреча с «Бураном» (Воронеж).

