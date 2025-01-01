В Пермском крае растут цены на высокооктановый бензин Наибольший рост показала цена АИ-98 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжается рост цен на автомобильное топливо.

По данным Росстата, за последнее время бензин марки АИ-95 подорожал на 1 коп.: его стоимость составила 66,13 руб. за литр. Стоимость АИ-98 увеличилась на 60 коп. и достигла 88,44 руб. за литр — это наибольший рост среди марок бензина с 28 октября по 5 ноября. Дизельное топливо подорожало на 42 коп. — до 74,5 руб. за литр. Это самая высокая цена дизтоплива среди всех регионов ПФО.

Цены на бензин АИ-92, напротив, снизились — на 31 коп., до 61,18 руб. за литр.

Средняя стоимость бензина в регионах Приволжского федерального округа выросла до 63,44 руб. за литр. Самый дорогой бензин в Кировской обл. — 65,74 руб. Пермский край — на седьмом месте по дороговизне автомобильного топлива из 14 регионов округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.