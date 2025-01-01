В Пермском крае пройдёт КВН на коми-пермяцком языке
Лозунг события — «Я — коми-пермяк»
В Кудымкаре состоится игра КВН на коми-пермяцком языке. Событие запланировано на 18 ноября, оно пройдёт на сцене Культурно-делового центра под лозунгом «Я — коми-пермяк».
Команды из разных населённых пунктов Коми-Пермяцкого округа выступят в трёх конкурсах: «Фристайл», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание». Все сценки, монологи, песни и другие миниатюры и репризы прозвучат на коми-пермяцком языке. Жюри определит победителей Большого, Среднего и Малого кубка КВН.
Коми-пермяцкий КВН проводится в Кудымкаре ежегодно, в этом году он пройдёт в 11-й раз.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.