В Пермском крае пройдёт КВН на коми-пермяцком языке Лозунг события — «Я — коми-пермяк»

КВН по-коми-пермяцки 2025 года. Фото: Ульяна Хозяшева

В Кудымкаре состоится игра КВН на коми-пермяцком языке. Событие запланировано на 18 ноября, оно пройдёт на сцене Культурно-делового центра под лозунгом «Я — коми-пермяк».

Команды из разных населённых пунктов Коми-Пермяцкого округа выступят в трёх конкурсах: «Фристайл», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание». Все сценки, монологи, песни и другие миниатюры и репризы прозвучат на коми-пермяцком языке. Жюри определит победителей Большого, Среднего и Малого кубка КВН.

Коми-пермяцкий КВН проводится в Кудымкаре ежегодно, в этом году он пройдёт в 11-й раз.

