Из расписания пермского аэропорта исчезли зимние чартеры в Турцию Рейс из Антальи 8 ноября прибудет с задержкой

Константин Долгановский

Из расписания аэропорта Большое Савино исчезли чартерные полёты турецкого лоукостера Southwind Airlines («Южный ветер») из Перми а Анталью. На это изменение первым обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Ранее предполагалось, что перевозчик будет совершать рейсы раз в неделю по пятницам с 21 ноября 2025 года по 27 марта 2026 года.

Сейчас, согласно расписанию пермского аэропорта, чартерные перелёты из Перми в Анталью планирует начать с 25 апреля авиакомпания Azur Air, а с 26 апреля — авиакомпания Pegasus Airlines.

Сегодня в Пермь должны прибыть завершающие рейсы осенних полётных программ компаний Azur Air и Pegasus Airlines. Первый из них задерживается более чем на шесть часов: прибытие по расписанию планировалось в 19:20, сейчас ориентировочно прибытие планируется на 01:40 9 ноября. Рейс Pegasus Airlines ожидается по расписанию.

