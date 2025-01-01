В Прикамье 8 ноября ожидаются туман и гололедица Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиала ФГБУ «Уральское УГМС»), 8 ноября в отдельных районах Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: туман, гололедица на дорогах и гололёдные явления в дневное время.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, заторы и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения рядом с линиями электропередач, при авариях на электросетях отключать электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует учитывать состояние дорожного покрытия, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными при переходе проезжей части и передвижении по скользким участкам.

