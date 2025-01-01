Жителей Перми приглашают пройти опрос о бесплатных тренировках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителей Перми приглашают пройти опрос о бесплатных тренировках с инструкторами на городских спортплощадках, сообщает администрация города в своих социальных сетях.

Цель — узнать, насколько горожане знакомы с такими занятиями, интересны ли они им, какие виды активности предпочитают и какое расписание было бы удобным. Собранные данные помогут сделать уличные тренировки более доступными и комфортными для всех, отмечают в мэрии.





Опрос открыт до 10 ноября. Принять участие можно на портале «Госуслуги» по ссылке.

