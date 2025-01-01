В Перми установили владельцев почти тысячи ранее бесправных земельных участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены данные о владельцах 948 земельных участков в Перми — их общая площадь составляет 346 га. Ранее эти территории считались «белыми пятнами» из-за отсутствия сведений о правообладателях. Теперь собственники могут официально оформить права и распоряжаться землёй, а город получил точную картину по этим участкам.

Параллельно специалисты департамента земельных отношений исключили из кадастра 228 участков с устаревшими данными. После анализа часть этих земель может быть передана многодетным семьям, инвалидам и участникам СВО либо включена в рыночный оборот.





С 2021 года, когда началась системная работа по уточнению сведений о землях, в реестр добавлена информация о 10 943 участках общей площадью более 12 тыс. га. Это помогло сократить количество спорных ситуаций, повысить эффективность использования городской территории и её инвестиционную привлекательность.





Также департамент продолжает мониторинг нарушений земельного законодательства. Владельцам зданий и домов, расположенных на неоформленных участках, начисляется плата за фактическое использование. В случае отказа от регистрации прав ведомство обращается в суд для взыскания неосновательного обогащения. Штрафы составляют от 5 тыс. руб. для граждан и от 100 тыс. — для юридических лиц.

