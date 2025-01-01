В Перми студентка медуниверситета создала курс по изучению жестового языка
После обучения медработники смогут принимать пациентов без переводчика
Студентка Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера Ярослава Шумовская реализует курс по русскому жестовому языку для студентов-медиков «Поговорим без слов?». Вместе с командой она проводит занятия по медицинской терминологии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
По окончании курса будущие медицинские работники будут владеть русским жестовым языком и в дальнейшем смогут принимать пациента без переводчика.
Как рассказала одна из участниц курса Алеся Ваганова, самое главное — возможность общаться.
«Я уже начала применять свои знания в жизни. Теперь я могу не только понимать, но и сама выражать свои мысли слабослышащим людям», — пояснила она.
Этот проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.
