В Перми студентка медуниверситета создала курс по изучению жестового языка После обучения медработники смогут принимать пациентов без переводчика Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал правительства Пермского края

Студентка Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера Ярослава Шумовская реализует курс по русскому жестовому языку для студентов-медиков «Поговорим без слов?». Вместе с командой она проводит занятия по медицинской терминологии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

По окончании курса будущие медицинские работники будут владеть русским жестовым языком и в дальнейшем смогут принимать пациента без переводчика.

Как рассказала одна из участниц курса Алеся Ваганова, самое главное — возможность общаться.

Фото: ТГ-канал правительства Пермского края

«Я уже начала применять свои знания в жизни. Теперь я могу не только понимать, но и сама выражать свои мысли слабослышащим людям», — пояснила она.

Этот проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

